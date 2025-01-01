- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathQuantileNoncentralT
Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileNoncentralT(
double MathQuantileNoncentralT(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı t- dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qt() fonksiyonunun analoğu
double MathQuantileNoncentralT(
bool MathQuantileNoncentralT(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
delta
[in] Merkezdışılık parametresi.
tail
[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.