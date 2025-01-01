MathQuantileNoncentralT

Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı t- dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qt() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı t- dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

delta

[in] Merkezdışılık parametresi.

tail

[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.