Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione-t non centrale di Student con i parametri nu e delta. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomNoncentralT(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione-t non centrale di Student con i parametri nu e delta. In caso di errore restituisce false. Analogo di rt() in R.
bool MathRandomNoncentralT(
Parametri
nu
[in] Parametro di distribuzione (numero di gradi di libertà).
delta
[in] Parametro Noncentrality.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.