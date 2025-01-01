DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralT(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  nu,            // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  delta,         // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathCumulativeDistributionNoncentralT(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  nu,            // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  delta,         // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipt() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralT(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  delta,          // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralT(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  delta,          // merkezdışılık parametresi
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in]  Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

delta

[in]  Merkezdışılık parametresi.

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.