MathCumulativeDistributionNoncentralT

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipt() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

delta

[in] Merkezdışılık parametresi.

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.