- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathRandomNoncentralT
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição t de Student não-central com parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathRandomNoncentralT(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição t de Student não-central com parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rt() no R.
|
bool MathRandomNoncentralT(
Parâmetros
nu
[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
delta
[in] Parâmetro de não-centralidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.