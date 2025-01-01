DocumentaçãoSeções
MathRandomNoncentralT

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição t de Student não-central com parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomNoncentralT(
   const double  nu,             // parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  delta,          // parâmetro de não-centralidade
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição t de Student não-central com parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rt() no R.

bool  MathRandomNoncentralT(
   const double  nu,             // parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  delta,          // parâmetro de não-centralidade
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

nu

[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

delta

[in]  Parâmetro de não-centralidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.