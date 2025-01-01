MathMomentsNoncentralT

Merkez-dışı t-dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini nu ve delta parametresi ile hesaplar.

double MathMomentsNoncentralT(

const double nu,

const double delta,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

delta

[in] Merkezdışılık parametresi.

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.