nu ve sigma parametrelerini kullanarak, ki-kare dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,         // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

nu ve sigma parametrelerini kullanarak, ki-kare dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirchisq() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,          // merkezdışılık parametresi
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

nu

[in]  Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in]  Merkezdışılık parametresi.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.