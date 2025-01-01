- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
MathRandomNoncentralChiSquare
nu ve sigma parametrelerini kullanarak, ki-kare dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomNoncentralChiSquare(
nu ve sigma parametrelerini kullanarak, ki-kare dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirchisq() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomNoncentralChiSquare(
Parametreler
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
sigma
[in] Merkezdışılık parametresi.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.