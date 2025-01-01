- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
MathRandomNoncentralChiSquare
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione chi-quadrato non centrale con i parametri nu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomNoncentralChiSquare(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione chi-quadrato non centrale con i parametri nu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di rchisq() in R.
bool MathRandomNoncentralChiSquare(
Parametri
nu
[in] Parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
sigma
[in] Parametro Noncentrality.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.