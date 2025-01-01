DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione chi-quadrato non centraleMathRandomNoncentralChiSquare 

MathRandomNoncentralChiSquare

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione chi-quadrato non centrale con i parametri nu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,         // parametro noncentralità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione chi-quadrato non centrale con i parametri nu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di rchisq() in R.

bool  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,             // parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,          // parametro noncentralità
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

nu

[in] Parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).

sigma

[in] Parametro Noncentrality.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.