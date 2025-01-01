ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНецентральное распределение хи-квадратMathRandomNoncentralChiSquare 

MathRandomNoncentralChiSquare

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,         // параметр нецентральности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rchisq() в R.

bool  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

nu

[in]  Параметр распределения (число степеней свободы).

sigma

[in]  Параметр нецентральности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.