MathRandomNoncentralChiSquare

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomNoncentralChiSquare(

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rchisq() dans R.

bool MathRandomNoncentralChiSquare(

const double nu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

nu

[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in] Paramètre de noncentralité.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.