MathRandomNoncentralChiSquare 

MathRandomNoncentralChiSquare

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,         // paramètre de noncentralité
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rchisq() dans R.

bool  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

nu

[in]  Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.