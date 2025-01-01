MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計非心カイ2乗分布MathRandomNoncentralChiSquare
MathRandomNoncentralChiSquare
パラメータnu、sigmaを使って、非心カイ二乗分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomNoncentralChiSquare(
パラメータnu、sigmaを使って、非心カイ二乗分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrchisq()の類似体です。
bool MathRandomNoncentralChiSquare(
パラメータ
nu
[in] 分布のパラメータ（自由度の数）
sigma
[in] 非心パラメータ.
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列