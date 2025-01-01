MathRandomNoncentralChiSquare

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição qui-quadrado não-central com parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralChiSquare(

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição qui-quadrado não-central com parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rchisq() no R.

bool MathRandomNoncentralChiSquare(

const double nu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

nu

[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in] Parâmetro de não-centralidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

data_count

[out] Número de dados necessários.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.