文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计非中心卡方分布MathRandomNoncentralChiSquare 

MathRandomNoncentralChiSquare

通过nu和sigma参数生成根据非中心卡方分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回NaN

double  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,            // 分布参数（自由度数）
   const double  sigma,         // 非中心参数
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

通过nu和sigma参数生成根据非中心卡方分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回false。R语言的rchisq()模拟。

bool  MathRandomNoncentralChiSquare(
   const double  nu,             // 分布参数（自由度数）
   const double  sigma,          // 非中心参数
   const int     data_count,     // 所需的数据量
   double&       result[]        // 伪随机变量值数组
   );

参数

nu

[in]  分布参数（自由度数）。

sigma

[in]  非中心参数。

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

data_count

[out]  所需的数据量。

result[]

[out] 获得伪随机变量值的数组。