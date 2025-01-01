MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidchisq() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calculates the value of the probability density function of noncentral chi-squared distribution with the nu parameter for an array of random variables x[]. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.