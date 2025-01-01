- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidchisq() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Calculates the value of the probability density function of noncentral chi-squared distribution with the nu parameter for an array of random variables x[]. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
sigma
[in] Merkezdışılık parametresi.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.