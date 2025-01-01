DokümantasyonBölümler
Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımınının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileNoncentralChiSquare(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,          // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,       // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

double  MathQuantileNoncentralChiSquare(
   const double  probability,    // rassal değişkenin gerçekleşme olasılığı
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,          // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qchisq() fonksiyonunun analoğu

double  MathQuantileNoncentralChiSquare(
   const double&  probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  nu,              // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,           // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,            // hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0-olasılık için gerçekleştirilir
   const bool    log_mode,        // hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesplama Exp(olasılık) için gerçekleştirilir
   double&       result[]         // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathQuantileNoncentralChiSquare(
   const double& probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,          // merkezdışılık parametresi
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

probability

[in]  Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in]  Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

nu

[in]  Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in]  Merkezdışılık parametresi.

tail

[in]  Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in]  Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Kuantil değerlerini içeren dizi.