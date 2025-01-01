MathQuantileNoncentralChiSquare

Belirtilen olasılık değeri için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımınının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double probability,

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double probability,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qchisq() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double& probability[],

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double& probability[],

const double nu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

tail

[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.