MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipchisq() fonksiyonunun analoğu
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipchisq() fonksiyonunun analoğu
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
sigma
[in] Merkezdışılık parametresi.
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.