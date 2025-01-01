MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipchisq() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.