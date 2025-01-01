- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
Merkez-dışı ki-kare dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini nu ve sigma parametresi ile hesaplar.
|
double MathMomentsNoncentralChiSquare(
Parametreler
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
sigma
[in] Merkezdışılık parametresi.
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.