Distribution binomiale négativeMathMomentsNegativeBinomial 

MathMomentsNegativeBinomial

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale négative avec les paramètres r et p.

double  MathMomentsNegativeBinomial(
   const double  r,              // nombre de tests réussis
   const double  p,              // probabilité de succès
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance  
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable pour le code d'erreur
   );

Paramètres

r

[in]  Nombre de tests réussis.

p

[in]  Probabilité de succès.  

mean

[out]  Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out]  Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out]  Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out]  Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.