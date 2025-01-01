- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale négative avec les paramètres r et p.
|
double MathMomentsNegativeBinomial(
Paramètres
r
[in] Nombre de tests réussis.
p
[in] Probabilité de succès.
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.