MathMomentsNegativeBinomial
r 및 p 매개변수를 사용하여 음의 이항 분포의 처음 네 모멘트에 대한 이론적 수치 값을 계산합니다.
|
double MathMomentsNegativeBinomial(
매개변수
r
[in] 테스트 성공 횟수.
p
[in] 성공할 확률.
mean
[out] 평균 값을 가져올 변수.
variance
[out] 분산을 가져올 변수.
skewness
[out] 왜도를 가져올 변수.
kurtosis
[out] 첨도를 가져올 변수.
error_code
[out] 오류 코드를 가져올 변수.
값 반환
모멘트 계산에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.