- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
MathMomentsNegativeBinomial
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione binomiale negativa con parametri R e P.
double MathMomentsNegativeBinomial(
Parametri
r
[in] Numero di tests di successo.
p
[in] Probabilità di successo.
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.