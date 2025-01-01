- MathProbabilityDensityLogistic
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileLogistic(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa di distribuzione logistica con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di qlogis() in R.
bool MathQuantileLogistic(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
mu
[in] parametro medio della distribuzione.
sigma
[in] parametro scala della distribuzione.
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.