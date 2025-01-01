MathQuantileLogistic

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlogis() dans R.

double MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in] paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in] paramètre d'échelle de la distribution.

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.