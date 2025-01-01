DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution logistiqueMathQuantileLogistic 

MathQuantileLogistic

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileLogistic(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlogis() dans R.

double  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in]  paramètre d'échelle de la distribution.

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.