Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileLogistic(
double MathQuantileLogistic(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution logistique inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlogis() dans R.
double MathQuantileLogistic(
bool MathQuantileLogistic(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
mu
[in] paramètre moyen de la distribution.
sigma
[in] paramètre d'échelle de la distribution.
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.