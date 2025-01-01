MathQuantileLogistic

この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータmu、sigmaを用いてロジスティク逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータmu、sigmaを用いてロジスティク逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqlogis()の類似体です。

double MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータmu、sigmaを用いてロジスティク逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

パラメータ

probability

[in] 確率変数の確率値

probability[]

[in] 確率変数の確率値を持つ配列

mu

[in] 分布の平均パラメータ

sigma

[in] 分布のスケールパラメータ

tail

[in] 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する

log_mode

[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる

error_code

[out] エラーコードを取得するための変数

result[]

[out] 分位数の値を持つ配列