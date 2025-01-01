문서화섹션
MathQuantileLogistic 

MathQuantileLogistic

지정된 확률에 대해 함수는 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 역 로지스틱 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathQuantileLogistic(
   const double  probability,    // 무작위 변수 발생 확률 값
   const double  mu,             // 분포의 평균 매개변수
   const double  sigma,          // 분포의 스케일 매개변수
   const bool    tail,           // 계산 플래그 false인 경우 1.0 확률에 대해 계산이 수행됩니다
   const bool    log_mode,       // 계산의 플래그 log_mode=true면 Exp(확률)에 대해 계산이 수행됩니다
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

double  MathQuantileLogistic(
   const double  probability,    // 무작위 변수 발생 확률 값
   const double  mu,             // 분포의 평균 매개변수
   const double  sigma,          // 분포의 스케일 매개변수
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

확률 값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 역 로지스틱 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 qlogis()의 아날로그.

double  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // 무작위 변수의 확률 값을 갖는 배열
   const double  mu,             // 분포의 평균 매개변수
   const double  sigma,          // 분포의 스케일 매개변수
   const bool    tail,           // 계산 플래그 false인 경우 1.0 확률에 대해 계산이 수행됩니다
   const bool    log_mode,       // 계산의 플래그 log_mode=true면 Exp(확률)에 대해 계산이 수행됩니다
   double&       result[]        // 백분위수 값을 갖는 배열
   );

확률 값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 역 로지스틱 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 false를 반환합니다.

bool  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // 무작위 변수의 확률 값을 갖는 배열
   const double  mu,             // 분포의 평균 매개변수
   const double  sigma,          // 분포의 스케일 매개변수
   double&       result[]        // 백분위수 값을 갖는 배열
   );

매개변수

probability

[in]  무작위 변수의 확률 값.

probability[]

[in]  무작위 변수의 확률 값을 갖는 배열.

mu

[in]  분포의 평균 매개변수.

sigma

[in]  분포의 스케일 매개변수.

tail

[in]  계산 플래그 false인 경우 1.0 확률에 대해 계산이 수행됩니다.

log_mode

[in]  log_mode=true면 계산 플래그가 Exp(확률)에 대해 계산이 수행됩니다.

error_code

[out]  오류 코드를 가져올 변수.

result[]

[out]  분위수 값이 있는 배열.