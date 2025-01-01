MathQuantileLogistic

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileLogistic(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qlogis() in R.

double MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileLogistic(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in] scale Parameter der Verteilung.

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.