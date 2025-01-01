DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikLogistische VerteilungMathQuantileLogistic 

MathQuantileLogistic

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileLogistic(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileLogistic(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qlogis() in R.

double  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileLogistic(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in]  scale Parameter der Verteilung.

tail

[in]  Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit der Werten der Quantile.