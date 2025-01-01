DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsF-distributionMathRandomF 

MathRandomF

nu1 ve nu2 parametrelerine göre, F-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomF(
   const double  nu1,            // dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  nu2,            // dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

nu1 ve nu2 parametrelerine göre, F-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirf() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomF(
   const double  nu1,            // dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  nu2,            // dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

nu1

[in]  Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in]  Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.