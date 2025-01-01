MathRandomF
nu1 ve nu2 parametrelerine göre, F-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomF(
nu1 ve nu2 parametrelerine göre, F-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirf() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomF(
Parametreler
nu1
[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).
nu2
[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.