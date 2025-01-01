MathMomentsF
Fihser'ın F-dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar.
double MathMomentsF(
Parametreler
nu1
[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).
nu2
[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.