MathRandomF
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomF(
Генерирует псевдослучайные величины, по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.
|
bool MathRandomF(
Параметры
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.