Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаF-распределениеMathRandomF 

MathRandomF

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomF(
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины,  по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.

bool  MathRandomF(
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

nu1

[in]  Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in]  Второй параметр распределения (число степеней свободы).

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.