MathRandomF

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Генерирует псевдослучайные величины, по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.

bool MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

const int data_count,

double& result[]

);

Параметры

nu1

[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out] Количество необходимых данных.

result[]

[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.