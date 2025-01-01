MathRandomF
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomF(
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rf() in R.
|
bool MathRandomF(
Parameter
nu1
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
nu2
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.