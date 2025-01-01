MathRandomF

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rf() in R.

bool MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.