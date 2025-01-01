MathRandomF
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de paramètremu avec les paramètres nu1 et nu2. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomF(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rf() dans R.
|
bool MathRandomF(
Paramètres
nu1
[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
nu2
[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.