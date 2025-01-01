MathRandomF
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomF(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2.. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.
bool MathRandomF(
Parámetros
nu1
[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).
nu2
[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.