MathRandomF

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2.. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.

bool MathRandomF(

const double nu1,

const double nu2,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.