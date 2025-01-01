MathQuantileF

Belirtilen olasılık değeri için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qf() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

tail

[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.