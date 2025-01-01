MathQuantileF
Belirtilen olasılık değeri için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathQuantileF(
Belirtilen olasılık değeri için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathQuantileF(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qf() fonksiyonunun analoğu
|
double MathQuantileF(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
|
bool MathQuantileF(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
nu1
[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).
nu2
[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).
tail
[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.