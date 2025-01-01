- MathProbabilityDensityF
Bir rassal x değişkeni için F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityF(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidf() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityF(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
nu1
[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).
nu2
[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.