MathCumulativeDistributionF

Bir rassal x değişkeni için F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1 ve nu2 parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipf() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathCumulativeDistributionF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.