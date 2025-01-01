DocumentazioneSezioni
MathRandomF 

MathRandomF

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione-F di Fisher con i parametri NU1 e NU2. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomF(
   const double  nu1,            // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,            // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione-F di Fisher con i parametri NU1 e NU2. In caso di errore restituisce false. Analogo dirf() in R.

bool  MathRandomF(
   const double  nu1,            // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,            // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

nu1

[in]  Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).

nu2

[in]  Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.