MathQuantileF

この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqf()の類似体です。

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

パラメータ

probability

[in] 確率変数の確率値

probability[]

[in] 確率変数の確率値を持つ配列

nu1

[in] 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）

nu2

[in] 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）

tail

[in] 計算のフラグ。lower_tail=falseの場合は1.0確率で計算する

log_mode

[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる

error_code

[out] エラーコードを取得するための変数

result[]

[out] 分位数の値を持つ配列