MathQuantileF

Рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2 для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2 для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qf() в R.

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2 для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Параметры

probability

[in] Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.

nu1

[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).

tail

[in] Флаг расчета, если lower_tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out] Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out] Массив со значениями квантилей.