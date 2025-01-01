MathQuantileF
Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
double MathQuantileF(
double MathQuantileF(
Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.
double MathQuantileF(
bool MathQuantileF(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
nu1
[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).
nu2
[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.