MathQuantileF

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y n2 para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

tail

[in] Bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.