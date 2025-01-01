MathQuantileF
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileF(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileF(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für ein Array der angegebenen Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qf() in R.
|
double MathQuantileF(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für ein Array der angegebenen Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathQuantileF(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
nu1
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
nu2
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
tail
[in] Flag, wenn lower_tail=false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.