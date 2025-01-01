MathQuantileF

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für ein Array der angegebenen Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qf() in R.

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der F-Verteilung mit den Parametern nu1 und nu2 für ein Array der angegebenen Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

tail

[in] Flag, wenn lower_tail=false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.