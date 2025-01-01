MathQuantileF
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantileF(
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantileF(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2 En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qf() dans R.
|
double MathQuantileF(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2 En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathQuantileF(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
nu1
[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
nu2
[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
tail
[in] Flag de calcul, si lower_tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.