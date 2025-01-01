MathQuantileF

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2 En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qf() dans R.

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher inverse avec les paramètres nu1 et nu2 En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

nu1

[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

tail

[in] Flag de calcul, si lower_tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.