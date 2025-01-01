- MathProbabilityDensityF
MathProbabilityDensityF
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione-F di Fisher con i parametri NU1 e NU2 per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityF(
|
double MathProbabilityDensityF(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione-F di Fisher con i parametri NU1 e NU2 per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di df() in R.
|
bool MathProbabilityDensityF(
|
bool MathProbabilityDensityF(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
nu1
[in] Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
nu2
[in] Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.