DocumentationSections
MathProbabilityDensityF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathProbabilityDensityF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à df() dans R.

bool  MathProbabilityDensityF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.