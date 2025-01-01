MathProbabilityDensityF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à df() dans R.

bool MathProbabilityDensityF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu1

[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.