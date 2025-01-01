ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計F分布MathProbabilityDensityF 

MathProbabilityDensityF

確率変数xに対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathProbabilityDensityF(
  const double  x,             // 確率変数の値
  const double  nu1,           // 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
  const double  nu2,           // 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
  const bool   log_mode,     // 値の対数を計算する。log_mode=trueの場合は、確率密度の自然対数が計算される
  int&          error_code    // エラーコードを格納する変数
  );

double  MathProbabilityDensityF(
  const double  x,             // 確率変数の値
  const double  nu1,           // 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
  const double  nu2,           // 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
  int&          error_code    // エラーコードを格納する変数
  );

確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdf()の類似体です。

bool  MathProbabilityDensityF(
  const double& x[],           // 確率変数の値を持つ配列
  const double  nu1,           // 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
  const double  nu2,           // 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
  const bool   log_mode,       // 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合は、確率密度の自然対数が計算される
  double&      result[]        // 確率密度関数の値の配列
  );

確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu1、nu2を用いてFisherのF分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool  MathProbabilityDensityF(
  const double& x[],           // 確率変数の値を持つ配列
  const double  nu1,           // 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
  const double  nu2,           // 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
  double&      result[]        // 確率密度関数の値の配列
  );

パラメータ

x

[in]  確率変数の値

x[]

[in]  確率変数の値を持つ配列

nu1

[in]  分布の1番目のパラメータ（自由度の数）

nu2

[in]  分布の2番目のパラメータ（自由度の数）

log_mode

[in]  値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 確率密度関数の値の配列