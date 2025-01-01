- MathProbabilityDensityF
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityF(
double MathProbabilityDensityF(
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de df() en R.
bool MathProbabilityDensityF(
bool MathProbabilityDensityF(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
nu1
[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).
nu2
[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad