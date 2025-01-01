MathProbabilityDensityF

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu df() in R.

bool MathProbabilityDensityF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.