Bir rassal x değişkeni için üssel dağılımın olasılık fonksiyonunu mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionExponential(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için mu parametresi ile üssel dağılımın olasılık fonksiyonunu hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipexp() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathCumulativeDistributionExponential(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
mu
[in] Dağılım parametresi (beklenen değer).
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.