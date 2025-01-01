MathQuantileExponential

Belirtilen olasılık değeri için, ters üssel dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters üssel dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qexp() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters üssel dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in] Dağılım parametresi (beklenen değer).

tail

[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.