DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue 

ContainsValue

Determina se la tabella hash ordinata contiene la chiave/valore con il valore specificato.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // valore
   );

Parametri

value

[in]  Valore.

Valore di ritorno

Restituisce true, se la tabella hash ordinata contiene la coppia chiave/valore con il valore specificato, altrimenti false.