ContainsValue

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la valeur spécifiée.

bool ContainsValue(

TValue value

);

Paramètres

value

[in] Valeur.

Valeur de Retour

Retourne true si la table de hashage triée contient la pair clé/valeur ayant la valeur spécifiée, ou false sinon.