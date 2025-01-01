DocumentationSections
ContainsValue

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la valeur spécifiée.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // valeur
   );

Paramètres

value

[in]  Valeur.

Valeur de Retour

Retourne true si la table de hashage triée contient la pair clé/valeur ayant la valeur spécifiée, ou false sinon.