ContainsValue

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la valeur spécifiée.

bool  ContainsValue(
   TValue  value      // valeur
   );

Paramètres

value
[in]  Valeur.

Valeur de Retour

Retourne true si la table de hashage triée contient la pair clé/valeur ayant la valeur spécifiée, ou false sinon.