At
Получает элемент из указанной позиции массива.
float At(
Параметры
pos
[in] Позиция искомого элемента в массиве.
Возвращаемое значение
Значение элемента в случае успеха, FLT_MAX если была попытка получить элемент из не существующей позиции (при этом код последней ошибки ERR_OUT_OF_RANGE).
Примечание
Разумеется, FLT_MAX может быть и валидным значением элемента массива, поэтому, получив такое значение, всегда проверяйте код последней ошибки.
Пример:
//--- example for CArrayFloat::At(int)