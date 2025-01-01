DokumentationKategorien
At

Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays.

float  At(
   int  pos      // Position
   ) const

Parameter

pos

[in]  Position des gewünschten Elements im Array.

Rückgabewert

Elementwert beim Erfolg, FLT_MAX – beim Versuch ein Element aus nicht vorhandenen Position zu erhalten (in diesem Fall ist der letzte Fehlercode ERR_OUT_OF_RANGE).

Hinweis

Natürlich kann FLT_MAX ein gültiger Wert des Array-Elements sein, darum überprüfen Sie immer den letzten Fehlercode, wenn Sie solchen Wert erhalten.

Beispiel:

//--- example for CArrayFloat::At(int)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      float result=array.At(i);
      if(result==FLT_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- Fehler beim Lesen aus einem Array
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- use element
      //--- . . .
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }